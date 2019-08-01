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18:48 01 Ağustos 2019
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    Ödüllü fotoğrafçıların kareleriyle Rusya’nın portresi

    Rus Şamanlar, Sibirya’daki yangın söndürme çalışmalarına 'yağmur duasıyla' destek verecek

    © Sputnik / Alexandr Kryazhev
    Rusya
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    Rus halkbilimci Timofey Moldanov, Rusya’nın kuzeyindeki şamanların Sibirya’da sürmekte olan yangın söndürme çalışmalarına destek verme amacıyla 'yağmur duası' ayinleri düzenleyeceğini açıkladı.

    yangın, ateş
    © Fotoğraf : ru.wikipedia.org
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    Hantı-Mansiysk şehrinde yaşayan Rus halkbilimci Moldanov, Rusya’nın kutuplarında aralarında şamanların da bulunduğu yerel etnik grupların, Sibirya’yı harap eden orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla yarın yağmur duası yapacağını belirtti.

    Sputnik’e demeç veren Moldanov, “Rusya’nın tüm şamanları, 2 Ağustos günü kendi evlerinde geleneksel ayinler düzenleyecekler. Bizlerin yarın edeceği duaya, uhrevi güçler de destek verecekler. Bu vesileyle de yağmur yağacak. Dolganlar, Evenkler, Nenetsler, Komiler, Ugralar ve Yamallar, hem bugün hem de yarın yağmur dualarını sürdürecekler” açıklamalarını yaptı.

    ‘BU ÇAĞRIM ÇOCUKLARINA, TORUNLARINA YA DA SEVDİKLERİNE GÜZEL BİR GELECEK BIRAKMAK İSTEYEN HERKESE’

    Halkbilimci Moldanov daha önceleri de şamanlara çağrı yapmış ve ormanların, suyun ve insan sağlığının korunması için bir ayin düzenlemelerini istemişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda halkbilimci, “Haydi hep beraber saatlerimizi kuralım ve ayinler düzenleyelim. Bu çağrım çocuklarına, torunlarına ya da sevdiklerine güzel bir gelecek bırakmak isteyen herkese” yazmıştı.

    RUSYA BAŞBAKANI’NDAN GÖZLEYİCİ, ÖNLEYİCİ VE MÜDAHALE EDİCİ ÖZEL YANGIN MERKEZLERİNİN KURULMASI KARARI

    Endonezya-Orman
    © AFP 2019 / GOH CHAI HIN
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    Daha önceyse Rusya Başbakanı Vladimir Medvedev, yangın çalışmaları için sevk edilen kuvvetleri ve ayrılan bütçeyi arttırmayı öngören bir dizi emre imza atmıştı. Bunun yanında yangın söndürme çalışmaları için gözleyici, önleyici ve müdahale edici özel yangın merkezlerinin kurulması kararını almıştı.

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise Yakutistan, Buryatya, İrkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

    Rusya’nın orman yangınlarından etkilenen bölgeleri, önceki yıla nazaran yüzde 12 artış göstererek 2.7 milyon hektara ulaştı. Orman yangınlarının en tehlikeli hâle geldiği bölgeler arasında Yakutistan, Krasnoyarsk ve Irkutsk geliyor. Bölge yetkilileri, Ugra’daki yangınların bu sabah itibariyle kontrol altına alındığını duyurdu.

    Etiketler:
    Sibirya, yağmur duası, yağmur, Şaman, Rusya
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