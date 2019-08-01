Roscosmos, Sibirya’daki orman yangınlarının uzay görüntülerini yayınladı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Sibirya bölgesinde etkisini gösteren ve neredeyse 3 milyon hektarlık bir alana yayılan orman yangınlarının uydu görüntülerini yayınladı.

Sibirya ormanlarını harap eden yangınların neden olduğu duman bulutları, uzaydan dahi görülebiliyor. Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, söz konusu yangınların da görülebildiği uydu görüntülerini yayınladı.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Dimitri Kobılyin, orman yangınlarının nedeninin henüz net olarak bilinmediğini ancak yıldırım düşmesi sonucu başlamış olmalarının ihtimal dâhilinde olduğunu açıklamıştı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise bölge yöneticilerinin yangın söndürme çalışmalarıyla bizzat ilgilenmelerini emretmişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise Sibirya ve Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarıyla olan mücadelesini sürdürüyor. Yangınların en tehlikeli hâle geldiği bölgeler arasında ise Yakutistan, Krasnoyarsk ve İrkutsk geliyor. Söz konusu şehirlerde yer alan 38 bölgedeki 804 yerleşim yeri, duman bulutlarının ablukası altında olduğu biliniyor.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2019

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