Rus Dışişleri: ABD, Basra Körfezi'nde savaş çıkarmak için bahane arıyor

ABD'nin Basra Körfezi'ne donanma varlıkları göndermek için koalisyon kurma çalışmaları yapmasının endişe verici olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washignton'un Basra Körfezi'nde savaş çıkarmak için bahane aradığı izlenimi uyandırdığını vurguladı.

Haftalık basın toplantısında Basra Körfezi'ndeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Zaharova, bölgede 'geniş kapsamlı askeri çatışma' riski oluşturan son gelişmelerden endişe duyduklarını ifade etti.

ABD'nin Basra Körfezi'ndeki yangına körükle gittiğini ve Tahran üzerinde askeri baskı kurmak için deniz koalisyonu kurma çalışmaları yaptığını anımsatan Zaharova, Washington'un bölgede savaş çıkarmak için bahane aradığı izlenimine sahip olduklarını altını çizdi.

ABD'nin bölgedeki gerilimi 2020'deki başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunun desteğini arkasına almak için tırmandırdığını da kaydeden Zaharova, Washington yönetiminin oy oranını artırmak ya da seçim başarısı elde etmek için kendi askerleri de dahil diğer ülkelerdeki vatandaşların yaşamlarını riske atmasını tehlike bir eylem olarak niteledi.

ABD'nin talebiyle, AB yaptırımlarını delerek Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle İran’a ait bir tanker Cebelitarık’ta alıkonulmuştu.

Bundan iki hafta sonra İran, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İngiliz gemisine mürettebatıyla birlikte el koymuştu. Bunu üzerine ABD, AB ve Asya ülkelerine çağrıda bulunarak Boğaz’ın korunması için bir koalisyon kurma teklifinde bulunmuştu.