Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki terörist hedeflerin imhasının görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan videoların ilkinde, Hayat Tahrir eş-Şam militanları ile araçlarının imha edildiği an gösteriliyor.
© Fotoğraf : YouTube/Rusya Savunma Bakanlığı
İkincisinde, örgüte ait bir top ile yola çıkmaya çalışan militanların etkisiz hale getirildiği an görülüyor.
30 Temmuz 2019 tarihli dördüncü videoda, Rus savaş uçakları teröristlere ait mühimmat deposunu ve barınaktaki silahlarını imha ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki terörist hedeflerin imhasının görüntülerini yayınladıhttps://t.co/73LbO8MG0o pic.twitter.com/6A1HMJ8ck1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 1, 2019
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