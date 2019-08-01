Lavrentyev: Rusya-Türkiye-İran zirvesinin henüz kesin bir tarihi yok

Rus diplomat, “Henüz kesin bir tarih yok” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Zirvesi’nin, Astana görüşmesinden sonra düzenlenebileceğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Zirvesi’nin kesin tarihinin henüz kararlaştırılmadığını belirtti.
Rus diplomat, “Henüz kesin bir tarih yok” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran Zirvesi’nin, Astana görüşmesinden sonra düzenlenebileceğini belirtmişti.
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