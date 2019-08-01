Rusya'dan Azerbaycan ile Ermenistan'a itidal çağrısı

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle bölgede yaşanan çatışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Zaharova, "Bir Ermeni askerinin ölmesi, her iki taraftan askerlerin yaralanmasıyla sonuçlanan Ermeni-Azeri sınırındaki gerilimden gerçekten endişe duyuyoruz. Gerilimin tırmanması, kısa süre önce varılan ateşkes mutabakatına ve siyasi yollardan çözüm bulma eğilimlerine ters düşüyor" dedi.

Gerilimin daha fazla tırmanmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Zaharova, taraflara itidalli davranma, güç kullanmaktan kaçınma ve duruma istikrar kazandıracak önlemler alma çağrısı yaptı.

Geçen hafta sonu Azerbaycan ve Ermenistan, ateş açıldığı konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuş, yaşanan çatışmada bir Ermeni askeri ölmüştü.

NE OLMUŞTU?

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin, Azerbaycan SSC’inden ayrıldığını açıkladığı Şubat 1988’de başlayan ihtilaf nedeniyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerildi. Eylül 1991’de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Stepanakert kent merkezinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

Azerbaycan, askeri çatışmalar devam ederken Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü kaybetti. 1992 yılından beri AGİT Minsk Grubu çatısı altında sorunun barışçıl çözümü için müzakereler sürüyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunması konusunda ısrar ederken, Ermenistan tanınmamış cumhuriyetin çıkarlarını savunuyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti müzakerelerde yer alamıyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.