Rusya, ABD ve NATO'ya orta menzilli nükleer füzelerle ilgili moratoryum ilan etmeyi önerdi

Rus basınına konuşan Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ABD herhangi bir bölgede bu tür füzeler konuşlandırmadıkça Rusya'nın bu tür sistemleri geliştirse bile konuşlandırmaktan kaçınacağı' yönündeki açıklamasını anımsatarak, "ABD ve diğer NATO ülkelerine, Putin'in yaptığı gibi, kısa ve orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili moratoryum ilan etmelerini önerdik" dedi.
Ryabkov, bu tür sistemlerin kontrolüne ilişkin anlaşmalara geri dönme olasılığı bulunup bulunmadığı sorusuna da, "Anlaşmalarla ilgili konuyu hiç kimse gündemden çıkaramaz" yanıtını verdi.
2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.
3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
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