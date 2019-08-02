Rusya, ABD ve NATO'ya orta menzilli nükleer füzelerle ilgili moratoryum ilan etmeyi önerdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, SSCB döneminde ABD ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona ermesi sonrası ABD ve NATO'ya orta menzilli nükleer füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili moratoryum ilan etme önerisinde bulunduklarını açıkladı.

INF'nin bugün itibarıyla resmen yürürlükten kalkmasının ardından Rusya, orta menzilli nükleer füzelerin konuşlandırılmaması için ABD ve NATO'ya bir öneri sundu.

Rus basınına konuşan Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ABD herhangi bir bölgede bu tür füzeler konuşlandırmadıkça Rusya'nın bu tür sistemleri geliştirse bile konuşlandırmaktan kaçınacağı' yönündeki açıklamasını anımsatarak, "ABD ve diğer NATO ülkelerine, Putin'in yaptığı gibi, kısa ve orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili moratoryum ilan etmelerini önerdik" dedi.

Ryabkov, bu tür sistemlerin kontrolüne ilişkin anlaşmalara geri dönme olasılığı bulunup bulunmadığı sorusuna da, "Anlaşmalarla ilgili konuyu hiç kimse gündemden çıkaramaz" yanıtını verdi.

2 Şubat 2019'da ABD, INF'den resmen çekildiğini duyurmuştu.

3 Temmuz 2019'da ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, INF'in askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırmıştı.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.