Gorbaçov: INF'nin bozulması küresel politikayı öngörülemez yapıyor

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) feshinin stratejik istikrar ilkelerinin imha edilmesi ve yeni silahlanma yarışına yol açtığını söyledi.

Rus medyasına konuşan Gorbaçov, "ABD’nin bu adımı, küresel politikanın öngörülemez hale gelmesine ve kaotik şekilde gelişmesine yol açıyor" dedi.

Anlaşmanın feshinin, küresel toplum için yararlı olmayacağını kaydeden Sovyet lider, "Bu adım, sadece Avrupa değil tüm dünyadaki güvenliğin bozulmasına yol açıyor" diye ekledi.

INF’yi gündeme getiren ve 1987’de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile bu anlaşmayı imzalayan Gorbaçov, "Partnerlerimize güvendik ama bu güven boşa çıktı. Sanırım artık herkes, stratejik güvenliğe darbe indirildiğinin farkında" ifadelerini kullandı.

Şimdi küresel stratejik güvenliğin son direği START Anlaşması’nı korumaya odaklanılması gerektiğini vurgulayan Gorbaçov, "Amerikan idaresi temsilcilerinin açıklamalarına bakılırsa bu anlaşmanın geleceği de belirsizleşiyor" dedi.

Eski Sovyetler Birliği lideri, "Eğer tarafların şikayeti veya şüpheleri varsa müzakere masasına oturmalı" diye konuştu.