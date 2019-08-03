Rusya, orman yangınlarının devam ettiği Sibirya’ya Su-24MR keşif uçaklarını gönderdi

Bakanlığın Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Sibirya’nın Krasnoyarsk bölgesindeki orman yangınlarının merkezlerinin yakından incelenmesi amacıyla bölgeye 2 adet Su-24MR keşif uçağının gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Merkez Askeri Bölge’ye ait 2 adet Su-24MR keşif uçağı, Krasnoyarsk bölgesindeki büyük orman yangınlarının olduğu merkezlerin havadan görüntülerini çekmek üzere bölgeye ulaştı” ifadelerine yer verildi.

Yangın tehlikesi bulunan yerlerde görsel keşif için ayrıca Merkez Askeri Bölge’ye ait bir An-26 askeri nakliye uçağının da gönderildiği kaydedilen açıklamada, “Bölgedeki durumun incelenmesi ile ilgili çalışmalarda yer alan hava araçlarından gelen tüm bilgiler, yangın söndürme işlerini yerine getiren İl-76 uçaklarının ve Mi-8 helikopterlerinin daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi için analiz edilmekte” denildi.

Sibirya ve Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye devam eden Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın aktardığı verilere göre, her iki bölgede 610’un üzerinde yerleşim yeri duman bulutlarının ablukası altında bulunuyor. Halen İrkutsk ve Krasnodar bölgelerinde bir milyon hektar, Yakutistan bölgesinde de bir o kadar ormanlık alan yanmaya devam ediyor.