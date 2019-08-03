Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’u açtı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova bölgesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un açılışını yaptı.

Moskova bölgesinde bugün başlayan ve 39 ülkeden yarışmacı askerin yer aldığı Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un açılış konuşmasını yapan Orgeneral Şoygu, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Şoygu, yarışmacılara hitaben yaptığı konuşmada, “Ruhunuzun ve karakterinizin gücünü gösterebileceğinizden, tüm testleri aşarak başarıya ulaşacağınızdan eminim. Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un açıldığını duyuruyorum” ifadelerini kullandı.

5 yıl önce uluslararası düzeyde ordu oyunlarını başlatma kararının doğruluğuna dikkat çeken Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda oyunlar dünya çapında önem kazandı, her yıl giderek daha popüler hale geliyor ve tutkulu hayranları oluyor. İki hafta boyunca 10 ülke topraklarında yapılacak oyunlarda 39 ülkeden katılan en iyi askeri uzmanlar nefes kesici yarışmalarda ustalıklarını sergileyecek.”

PUTİN: ARMY 2019 İNSANLARIN ARASINDAKİ GÜVEN VE DOSTLUĞUN ŞÖLENİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayınladığı bir telgrafla Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019’un katılımcılarını selamladı, askeri oyunların insanların arasındaki güven ve dostluğun şöleni olduğunu belirtti.

Kremlin’in sitesinde yayınlanan mesajda, “Dünyanın dört bir yanından toplanan profesyonel askerlerin ve dövüş sanatları ustalarının her yıl katıldığı bu yarışma harika bir gelenek, gerçek bir görsel şölen haline geldi. Burada sadece modern askeri araçların güzelliği ve gücü değil, onları kullanan kişilerin arasındaki güven ve dostluk öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

Rus lider, ordu oyunlarının formatının uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine, ülkelerin, Avrasya kıtasının ve tüm dünyanın güvenliğini sağlamak için yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre ArMY-2019’a 39 ülkeden 223 takım katılıyor. Yarışmaya bu yıl ilk katılan ülkeler Abhazya, Ürdün, Kamboçya, Kongo, Küba, Mali, Mozambik, Sri Lanka ve Güney Osetya.

Türkiye, Fransa, ABD, Slovakya ve Meksika ise ArMy-2019’u izlemek üzere gözlemcilerini yolladı.