Moskova’da yapılan izinsiz gösteride 30 gözaltı

Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova’nın merkezinde bugün yaklaşık 350 kişilik bir grubun izinsiz gösteri yaptığını, protestocular arasından 30 kişinin kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Moskova’nın merkezinde bugün yaklaşık 350 kişilik bir grubun izinsiz gösteri yaptığı, protestocular arasından 30 kişinin kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “14.30 (TSİ ile aynı) itibarıyla Moskova’nın merkezinde yaklaşık 350 kişi izinsiz bir eyleme katıldı. Kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Moskova’da, şehir meclisi seçimleri konusunda 3 Ağustos’ta bir eylem düzenleneceği belirtilmişti. Moskova Belediyesi’nin yetkilileri, eylemin Akademisyen Saharov Meydanı’nda yapılmasını önermiş, ancak göstericiler Lubyanka Meydanı’nda yapılması için ısrar etmişti.

İzinsiz olan bu eylem, Moskova şehir meclisi seçimlerine aday olarak kaydı yaptırılamayan muhalif siyasi isimler tarafından organize edilmişti.

Moskova polisi vatandaşlara izinsiz eyleme katılmaktan kaçınma çağrısında bulunmuş, provokasyon riski karşısında uyarmıştı. Polis departmanından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin yasa ihlallerine ‘hızlı tepki vereceğini’, kamu düzeninin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti.