Moskova’da yapılan izinsiz gösteride 30 gözaltı

Açıklamada, “14.30 (TSİ ile aynı) itibarıyla Moskova’nın merkezinde yaklaşık 350 kişi izinsiz bir eyleme katıldı. Kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Moskova’da, şehir meclisi seçimleri konusunda 3 Ağustos’ta bir eylem düzenleneceği belirtilmişti. Moskova Belediyesi’nin yetkilileri, eylemin Akademisyen Saharov Meydanı’nda yapılmasını önermiş, ancak göstericiler Lubyanka Meydanı’nda yapılması için ısrar etmişti.
Moskova polisi vatandaşlara izinsiz eyleme katılmaktan kaçınma çağrısında bulunmuş, provokasyon riski karşısında uyarmıştı. Polis departmanından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin yasa ihlallerine ‘hızlı tepki vereceğini’, kamu düzeninin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti.
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