Rus muhalif lider Navalniy'in kurucusu olduğu fona kara para aklama davası açıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, Rus muhalif lider Aleksey Navalniy'in kurduğu ve yönettiği Yolsuzlukla Mücadele Fonu’na (FBK) yaklaşık 1 milyar ruble kara para aklama davası açıldığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen veriler doğrultusunda Yolsuzlukla Mücadele Fonu’na (FBK) 1 milyar ruble (yaklaşık 15.3 milyon dolar) kara para aklama davası açıldığını belirtti.

Petrenko, “Rusya Soruşturma Komitesi’nin soruşturma makamı tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın yaklaşık 1 milyar rublelik kaynağın yasallaştırılmasına dair gönderdiği dosya ile ilgili olarak, diğer kişiler tarafından suç işlenerek kasten elde edilen paralarla yapılan mali işlemler hakkında ceza davası açıldı” diye konuştu.

'YÜKLÜ MİKTARDA PARA TESLİM ALDILAR'

Soruşturmanın elindeki verilere göre ‘kar amacı gütmeyen FBK kuruluşunun çalışanları da dahil olmak üzere fonun faaliyetleri ile ilgisi bulunan kişiler üçüncü şahıslardan, suç işleme suretiyle elde edildiğini bildikleri halde yüklü miktarda para teslim aldı’.

Konuya açıklık getiren Petrenko, “Suç işleme suretiyle elde edilen paraların kullanımını ve yönetimini yasal şekle getirmek için işbirlikçiler Moskova’da bulunan Cash-in ve Recycling cihazları (ATM’ler) üzerinden birkaç bankadaki hesaplara aynı miktarda para yatırdı” ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin daha sonra yatırılan paraları FBK’nın kendi hesaplarına aktardıklarını, söz konusu fonun faaliyetlerini finanse ettiklerini ve böylelikle paraların aklanması ile ilgili suç eylemlerini tamamladıklarını kaydetti.

Sözcü, soruşturma görevlilerinin suça karışan tüm şahısların kimliklerini ortaya çıkarmaya çalıştığını ve bununla birlikte paraların gönderildiği kaynakları da bulmayı planladıklarını ifade etti.