Moskova’daki protestolarda gözaltına alınan çocukların sayısı 7 oldu

Bunimoviç daha önce Moskova’nın merkezindeki Puşkinskaya Meydanı’ndaki izinsiz gösteride 4 çocuğun gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sputnik’e konuşan Bunimoviç, “İkisi Gagarin Karakolu’nda olmak üzere 3 çocuk hakkında daha bilgi sahibi olduk. Toplamda 7. Dört kişi hakkında da bilgi geliyor ama henüz doğrulanmadı” dedi.

Karakolda ziyaret ettiği 4 çocuğun, ebeveynlerin onları almasını beklediğini söyleyen Bunimoviç, “Daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Gözaltına alınan çocuklardan biri Moskova’dan değil ve anne babasıyla konuşmuyor. Büyük annesiyle birlikte kalıyor ama kadının vesayeti yok. Bu yüzden çocuğun kayıtlı olduğu bölgenin ombudsmanı olan iş arkadaşımdan bu durumu kontrol altına almasını istedim” ifadelerini kullandı.