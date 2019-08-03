Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO ülkelerinin neden Army’ye katılmadığını anlattı

NATO ülkelerinin Army-2019’a katılmama kararının temelinde sadece politik sebeplerin olduğunu iddia etmeyeceğini kaydeden Şoygu, “Elbette, ‘Hayır, katılmayacağız’ dediklerinde bunun politik sebepleri var. Çünkü çok sayıda risk söz konusu. Eğer teçhizatın daha kötüyse yarın onu daha kötü satarsın” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın NATO ülkelerini yarışlara katılmaya davet ettiğini söyleyen Rus bakan, “Onları görmekten mutluluk duyarız ama bunu kendi başına bir amaç yapmıyoruz, bizim amaç ve hedeflerimiz çok daha farklı. Amaç ve hedefimiz, ordumuzun eğitimli, donanımlı, savaşa hazır olması, en iyi mürettebatlara sahip olmamız, en iyi uzmanlara sahip olduğumuz, herkesten daha iyi uçtuğumuz, ateş ettiğimiz, yüzdüğümüz, yürüdüğümüz herkese açık olması. Amacımız bu” dedi.