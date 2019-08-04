Rusya Savunma Bakanlığı'nın hava araçları Sibirya'da 753 bin hektar üzerindeki yangını söndürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, kuruma ait hava araçlarının son 4 gün içinde Sibirya’daki Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgelerinde 753 hektarlık alanda etkili olan orman yangınlarını söndürdüklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kuruma ait uçak ve helikopterlerin son 4 gün içinde Sibirya’daki Krasnoyarsk ve İrkutsk bölgelerinde 753 hektarlık alanda etkili olan orman yangınlarını söndürdükleri kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı’na ait hava araçlarının Krasnoyarsk ve Irkutsk bölgelerinde son 4 günde yaptığı çalışmalarda 753 hektarlık alanda etkili olan orman yangınları söndürüldü" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı’na ait İl-76 askeri nakliye uçaklarının gün içinde 24 sorti yaparak yangının etkili olduğu ormanlık bölgelere 1008 ton su, Mi-8 helikopterlerinin ise 37 sorti yaparak 650 ton su attıkları kaydedildi.

Bakanlık, sadece son 24 saat içinde yangının etkili olduğu 303 bin hektar ormanlık alanın söndürüldüğünü, açık yanmanın bulunduğu 56 yangın ocağının yok edildiğini de vurguladı.