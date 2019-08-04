‘ABD’nin yaptırımları, ‘Skripal dosyasının’ uydurma olduğunu kanıtlıyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin ‘Skripal dosyası’ nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırım paketinin, Londra’nın dosya ile ilgili sunduğu hikâyenin uydurma olduğuna ve kışkırtıcı nitelik taşıdığına dair güçlü bir kanıt olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de Vladimir Solovyov’un sunduğu Voskresnıy Veçer (Pazar Akşamı) programında konuşan Zaharova, ABD’nin ‘Skripal dosyası’ nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yeni yaptırım paketinin, Londra’nın dosya ile ilgili sunduğu hikâyenin uydurma olduğuna ve kışkırtıcı nitelik taşıdığına dair güçlü bir kanıt olduğunu kaydetti.

Zaharova, “Bunun Skripaller ile ilgili tüm hikâyenin uydurma olduğuna, kışkırtıcı nitelik taşıdığına dair çok güçlü bir kanıt daha olduğunu düşünüyorum. En azından İngiltere, Londra, Teresa May hükümeti tarafından resmi versiyon olarak sunulan kısmı uydurma. Bu tamamen gözden düşmüş bir hikaye ve üzerinden bunca zaman geçtikten sonra masada herhangi bir kanıtın bulunmamasına, hatta Teresa May’in de artık masada olmamasına rağmen yaptırım uygulanıyor” diye konuştu.

Zaharova ayrıca ‘bu konunun bir dizi bahanenin oluşturulması için özellikle geliştirildiğini’ ifade etti.

Daha önce ABD’nin, Skripal olayı nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketini yürürlüğe koyduğu açıklanmıştı. İkinci pakette uluslararası finans kuruluşlarının Rusya’ya kredi, finansal ya da teknik destek vermesinin engellenmesi, ayrıca ABD bankalarının, Rusya hükümetine, gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi vermesinin yasaklanması gibi maddeler yer alıyor.