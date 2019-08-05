Ryabkov: INF'nin mezarını ABD kazdı

Basın toplantısı düzenleyen Ryabkov, "Tüm uluslararası güvenlik ve stratejik istikrar mimarisi için son derece negatif sonuçlar kaçınılmaz olacak. Bunun tüm sorumlusu ABD. Anlaşmanın mezarının kazan taraf ABD oldu. Anlaşmadan tek taraflı çekilme prosedürünü başlattılar ve tamamladılar" dedi.

Rusya'nın ise son ana kadar anlaşmanın korunmasından yana olduğunu kaydeden Ryabkov, bazı yabancı yetkililerin ve medya kuruluşların Rusya'ya yönelttiği 'sorumluluk' suçlamasının tamamen yanlış olduğunu vurguladı.

'ABD, INF'DEN ENGEL TEŞKİL ETTİĞİ İÇİN ÇEKİLDİ'

ABD'nin INF'den yeni füzeler geliştirmesine engel olduğu için çıktığını söyleyen Ryabkov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öne sürdüğü diğer gerekçelerin kamuflaj ve kafa karışıklığı yaratma amacı taşıdığını belirtti.

Ryabkov, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yakın zamanda Pasifik bölgesinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istedikleri açıklamasına yanıt verdi.

'FÜZE KONUŞLANDIRMA PLANLARINDAN VAZGEÇİN'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ABD herhangi bir bölgede bu tür füzeler konuşlandırmadıkça Rusya'nın bu tür sistemleri geliştirse bile konuşlandırmaktan kaçınacağı' yönündeki açıklamasını anımsatarak, Washignton'a füze konuşlandırma planlarından vazgeçme çağrısı yaptı.

Ryabkov, aksi halde Moskova'nın kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için cevabi önlemler alacağının altını çizdi.

Bu önlemlerin ABD'nin füzelerini konuşlandırdığı coğrafyaya bağlı olarak alınacağını kaydeden Ryabkov, "Eğer yeni Amerikan sistemleri Asya'ya konuşlandırılmaya başlarsa, bu eylemleri dengeleyecek önlemler, oluşan tehditleri ortadan kaldıracak şekilde alınacak. Aynı husus Avrupa'da konuşlandırma olması halinde de geçerli olacak" diye konuştu.