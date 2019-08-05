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16:23 05 Ağustos 2019
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    Rusya ordusunun hava araçları Sibirya’daki yangınlara bir günde 1200 tondan fazla su bıraktı

    © AFP 2019 / Ekaterina Anisimova
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilgili talimatının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Sibirya’daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarındaki askeri hava araçlarının bir günde 1200 tondan fazla su bıraktığını ve yangını söndürmede bir ilerleme kaydettiğini açıkladı.

    © Sputnik / Александр Кряжев
    Rusya Savunma Bakanlığı'nın hava araçları Sibirya'da 753 bin hektar üzerindeki yangını söndürdü
    Rusya ordusuna göre, askeri uçak ve helikopterleri bir günde İrkutsk ve Krasnoyarsk bölgelerinde 1700 metre karelik bir alana 1200 tondan fazla su bıraktı.

    Putin geçen hafta Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerindeki, Belçika’nın yüzölçümü kadar bir alanı kapsayan yangın söndürme çalışmalarına askeri personelin de katılması talimatı vermişti.

    Rusya ordusunun çalışmalara katıldığı ilk dört günde (4 Ağustos sabahına kadar) askeri hava araçları İrkutsk ve Krasnoyarsk’ta 5 bin 600 ton su ile 753 bin 939 hektarlık alandakini yangını söndürdü.

    ACİL DURUMLAR BAKANLIĞI UÇAKLARI DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın basın dairesi sözcüsü Sputnik’e yaptığı açıklamada “Sibirya’daki orman yangınlarını söndürmek için bakanlığa bağlı uçaklar son yirmi dört saatte 898 ton su bıraktı ve 99 uçuş gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

    Kaynağa göre, uçaklar Yakutistan’da iki, Krasnoyarsk’ta bir, İrkutsk’ta beş bölgede çalışmalar yürütüyor. Yangınların söndürülmesi ve yerleşim yerlerinin korunması için 611 kişi ve 32 araç faaliyet gösteriyor.

    'YANGININ ALANI BİR HAFTADA YÜZDE 25 DARALDI'

    Sibirya'da orman yangını
    © Sputnik / Александр Кряжев
    Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçaklar Sibirya’nın 450 bin hektarlık alanında yangını söndürdü
    Güçlendirilen çalışmalar neticesinde son bir haftada bir milyon hektardan fazla bir alanda yangın söndürülebildi ve yangın alanı 30 Temmuz’dan bu yana yüzde 25 azaldı.

    Tüm koruma bölgelerindeki yangınlar söndürüldü. Bugün itibariyle 57 bin hektarlık alanda da yangın hâlâ aktif durumda.

    Yangın söndürme çalışmaları İrkutsk, Krasnoyarsk ve Yakutistan’da odaklanmış durumda. Yerleşim birimleri ve ekonomik tesislere yönelik bir  bir tehlike ise bulunmuyor.

    Rusya Orman Koruma Hava Servisi verilerine göre ise Rusya'da ulaşılması zor alanlarda devam eden ve söndürme işlemlerinin durdurulduğu orman yangın alanı 5 Ağustos itibariyle 2,3 milyon hektar. 126.549 hektarlık bir alandaki söndürme çalışmaları aktif biçimde devam ediyor.

    Etiketler:
    orman yangını, Yangın, Krasnoyarsk, İrkutsk, Sibirya, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya
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