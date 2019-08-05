Sibirya’da Rusya ordusuna ait bir mühimmat deposunda yangın çıktı

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk kenti yakınlarındaki bir askeri birimdeki topçu mühimmatları için barut hakkı bulunan bir depoda yangın çıktı ve patlama gerçekleşti. Bölge halkı tahliye edildi.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, topçu mühimmatları için barut hakkı bulunan bir depoda yangın çıktı. Personel birimden dışarı çıkartıldı.

Zırhlı itfaiye araçları yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi. Acil durum ekipleri yangının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldı. Yangının sınırlandırılma çalışmaları ise ekiplerce sürüyor.

Bölge Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynağa göre, top mermilerinin patladığı Rusya ordusuna bağlı deponun etrafındaki 20 kilometrelik alandaki halk tahliye edildi.

Tahliye işlemleri için 12 otobüs tahsis edildi, tahliye edilenlerin Yastrebovo köyüne götürülmesi planlanıyor.

Bölgedeki bir Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü, ilk verilere göre mühimmat deposundaki yangının bir top mermisinin aniden patlaması sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.

Bir Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü de depoda 142 mm ve 152 mm kalibreli 40 bin adet merminin yer alabiliyor olacağını söyledi.