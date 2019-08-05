Putin: ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak

Rus lider Putin, ABD'nin INF'den resmen çekilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
SAVUNMA, DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI İLE SVR'YE ABD'Yİ İZLEME TALİMATI
ABD'nin uluslararası güvenlik sorunlarını ciddiyet içinde istişare etmek yerine nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere kapsamlı bir askeri çatışma olasılığını azaltmaya dönük yıllardır sürdürülen çabaları bir çırpıda boşa çıkardığını kaydeden Putin, "Oluşan durum nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Dış İştihbarat Servisi'ne (SVR) ABD'nin kısa ve orta menzilli füzeler geliştirme, üretme ve yerleştirme konusunda bundan sonra atacağı adımları titizlikle izleme talimatı veriyorum" dedi.
© REUTERS / Jorge Duenes
'REEL TEHDİTLERE MEVCUT SİSTEMLERİMİZLE EMİN ŞEKİLDE KARŞI KOYACAĞIZ'
Rus lider, "ABD'nin ilgili sistemleri geliştirmeyi tamamlayıp üretmeye başladığına dair güvenilir bilgi elde edilmesi halinde Rusya, benzer füzeleri tam kapasiteyle geliştirmeye başlamak zorunda kalacak. Elbette bunun için zamana ihtiyaç var. Bu tür sistemler Rusya ordusunun envanterine dahil edilene dek, ABD'nin INF'den çekilmesinden doğan reel tehditler, hava bazlı X-100 ve Kinjal füzeleri, deniz bazlı Kalibr füzeleri ve Siklon gibi hipersonik sistemler de dahil olmak üzere perspektifli sistemlerle emin bir şekilde imha edilecek" diye vurguladı.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)