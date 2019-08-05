Rusya: Militanlar Hmeymim Hava Üssü'ne saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırdığını, ancak askeri tesisin herhangi bir zarar görmediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre üsteki hava sahası kontrol araçları, Hmeymim'e militanlar tarafından kuzey yönünden fırlatılan 3 roket tespit etti. Saldırı sonucunda üste herhangi bir zarar meydana gelmedi ve Rus askerleri yara almadı.

Suriye güvenlik güçlerinden alınan bilgiyi aktaran Savunma Bakanlığı, roketlerin üs yakınındaki Ruaysed Afif yerleşimine düştüğünü ve 4 sivilin yaralandığını belirtti.