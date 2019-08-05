Rusya: Militanlar Hmeymim Hava Üssü'ne saldırdı

Suriye güvenlik güçlerinden alınan bilgiyi aktaran Savunma Bakanlığı, roketlerin üs yakınındaki Ruaysed Afif yerleşimine düştüğünü ve 4 sivilin yaralandığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırdığını, ancak askeri tesisin herhangi bir zarar görmediğini duyurdu.
Suriye güvenlik güçlerinden alınan bilgiyi aktaran Savunma Bakanlığı, roketlerin üs yakınındaki Ruaysed Afif yerleşimine düştüğünü ve 4 sivilin yaralandığını belirtti.
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