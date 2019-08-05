Ruslarla iş yapmaya başlamadan önce bilinmesi gereken 5 şey

Ruslara bağırıp çağırarak iş yaptırabilir misiniz? Sizi görmezden gelirlerse endişelenmeniz gerekir mi? Yıllardan beri Rusya’da çalışan yabancı profesyoneller, Ruslarla çalışırken akılda tutulması gerekenleri sizler için anlatıyor.

Rusya’da çalışmayı ya da Ruslarla iş yapmayı düşünüyorsanız, her daim sürprizlere açık olmalısınız. Doğaları gereği her daim gülümsemediklerinin yanı sıra, havadan sudan konuşmaktan da pek haz etmediklerini bilmeniz gerekir. Bundandır ki, Rusların iş dünyasına ilk girdiğinizde kafanız oldukça karışabilir.

Meslektaşlarıyla olan ilişkilerinden tutun, kapalı kapılar ardında yürüttükleri müzakerelere dek; işte Ruslarla çalışırken bilmeniz gereken beş özellikleri: