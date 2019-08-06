Rusya’da yaşanan sel felaketi sonrası, bölge halkı terk edilmiş hayvanları kurtarmaya koyuldu

İnsanların yanın sıra, sokak hayvanları ve evcil hayvanlar da felaketin ardından yardıma muhtaç hale geldi.
Acil yardım çalışanları ve gönüllüler, sular altında kalan yerleşim yerlerinde arama çalışmalarını sürdürerek, terk edilmiş kedi ve köpek gibi pek çok sokak hayvanını kurtarıyor.
Aynı zamanda bölgeden ayrılmaya pek de gönüllü olmayanlar da vardı. Bölge sakinlerinden birisi, köpeklerini sular altında kalan evinde bırakıp gidemeyeceğini söyledi.
Terk edilmiş hayvanlar ise kendilerine yardım eli uzatan görevlileri sevinçle karşıladılar ve birbirleri ardına kurtarma botuna atladı.
Rusya Meteoroloji Hizmetleri’nin yaptığı açıklamaya göre su seviyesi ilerleyen günlerde biraz daha artacak olsa da, 2013 yılında yaşanan sel felaketinin bir tekrarının yaşanılacağı düşünülmüyor.
Meteoroloji Servisi’nin bilim departmanı başkanı Roman Vilfand, “Yağmur etkisinde kalan Amur Bölgesi’nde su seviyesi yükseliyor, metrelerce yükseliyor” açıklamasını yaptı.
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