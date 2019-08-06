Jirinovskiy: Rusya ABD ve Avrupa'dan çok daha iyi durumda, ABD'yi SSCB'yle aynı son bekliyor

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovskiy, şu anda Rusya'nın ABD ve Avrupa'da çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Rus siyasetçiye göre ABD eski Sovyet lider Leonid Brejnev dönemine benzer bir süreçten geçiyor ve bu ülkeyi SSCB'yle aynı son bekliyor.

ABD'nin küresel düzenin tepesinde kalmaya çalıştığını ancak bu ülkede düşüş süreçlerinin gözlendiğini belirten Jirinovskiy, Avrupa'nın ise yaşlandığını ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi sallandığını öne sürdü.

Jirinovskiy, "Rusya, Suriye'ye düzen getirmeyi, İran ve Türkiye'yle iyi ilişkiler kurmayı başardı. Tüm dünya ABD'den nefret ediyor. Biz gaz ve silahı ucuza satıyoruz, ABD pahalıya satıyor. Bugün biz en özgür ülkeyiz, ABD'de engeller hakim, orada 'Brejnev dönemi' yaşanıyor, Sovyetler Birliği nasıl sona erdiyse, ABD'yi de kötü bir son bekliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya hiç kimseye kendi ideolojisini dayatmadığı için dünyaya Rusya'ya yaklaşımın giderek daha iyi hale geldiğini anlatan Jirinovskiy, "Rusya'nın komşularına yönelik modern politikasını 'Finlandiyalılaştırma' olarak adlandırıyorum. Yani, tüm komşularla iyi ancak karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler geliştirme amacı var" diye konuştu.

Rusya'nın Çin'den korkmasına gerek olmadığını da kaydeden Jirinovskiy, Pekin yönetiminin küresel liderlik amacı gütmediğini, dolayısıyla Rusya'yı tehdit etmediğini sözlerine ekledi.