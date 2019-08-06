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18:41 06 Ağustos 2019
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    Nikolay Patruşev

    Patruşev: ABD'den orta menzilli füzeleri konuşlandıran ilk taraf olmayacaklarına dair açıklama bekliyoruz

    © Sputnik / Alexei Druzhinin
    Rusya
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    Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD'den kısa ve orta menzilli füzeleri konuşlandıran ilk taraf olmayacaklarına dair bir açıklama beklediklerini ancak Washington'un bunu yapmayacağını belirtti.

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    Esper duyurdu: INF anlaşmasından çekilen ABD, Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor
    ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesi hakkında Rus basınına açıklamalarda bulunan Patruşev, "Hiçbir yerde füze konuşlandıran ilk taraf olmayacağımızı açıkladı. ABD'lilerin de aynı açıklamayı yapmasını isterdik ancak onlar bunu yapmaz" dedi.

    'UYGUN YANIT VERECEĞİZ'
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin bu alanda atacağı adımları izleme talimatı verdiğini anımsatan Patruşev, ABD'nin Rusya'nın ulusal güvenliğini tehdit edecek silahlar konuşlandırmaya başlaması halinde, bu silahların nerede ve hangi miktarda konuşlandırıldığına bağlı olarak uygun yanıt vereceklerini vurguladı. 

    'ABD'NİN AMACI DÜNYANIN HER NOKTASINDA HAKİMİYETİ ELE GEÇİRMEK'

    ABD'nin INF'den çekilme amacının dünyanın her noktasında hakimiyeti ele geçirmek olduğunu kaydeden Rus yetkili, buna izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

    ABD'nin bu planının kaosa yol açacağını, zira diğer ülkelerin de bu adıma karşılık vereceğini söyleyen Patruşev, bu silahlanma yarışının her zaman geniş katılımla sürebileceğini ifade etti.

    'KANIT SUNAMIYORLAR'

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    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    Washington'un INF'yi ihlal ettiğini öne sürdüğü 9M729 füzesini incelemeleri için ABD'li yetkiliere öneride bulunduklarını ancak karşı tarafın bu öneriyi geri çevirdiğini belirten Patruşev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra Rusya, yabancı heyetlerin önünde bu füzeyi sergiledi. Ancak ABD'li temsilciler bu etkinliğe katılmadı ve NATO ülkelerine de katılmama çağrısı yaptı. İhlal kanıtları sunun dediğimiz de, siz biliyorsunuz diyorlar. Biz ihlalde bulunduğumuzu bilmiyoruz, ABD'nin ihlalde bulunduğunu biliyoruz."

    'YENİ ANLAŞMAYA İNGİLTERE VE FRANSA DA YER ALMALI' 
    Patruşev, INF'nin yerine imzalanması planlanan yeni anlaşmada İngiltere ve Fransa'ya ait cephaneliklerin göz önüne alınmasını önerdiklerini  ancak ABD'nin buna hazır olmadığı söyledi.

    'ÇİN YENİ ANLAŞMAYA KATILMAK İSTEMİYOR'

    ABD'nin çok taraflı bir anlaşma önerdiğini ancak sadece Çin'i telaffuz ettiğine dikkat çeken Patruşev, "Neden İngiltere ve Fransa dikkate alınmıyor? Moskova, bu konuyu gündeme getirdi ancak ABD sadece Çin'i dahil etmeye hazır, ancak Çin bunu istemiyor ve istişare etmeye hazır değil. Bundan dolayı böyle bir çok taraflı anlaşma yapmanın gerçekçi olmadığı düşüncesindeyiz" dedi.

    Etiketler:
    Açıklama, INF, ABD, Rusya, Nikolay Patruşev, Rusya Güvenlik Konseyi
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