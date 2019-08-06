Slutskiy: ABD'nin Venezüella'nın varlıklarını dondurma kararı hırsızlık

Venezüella’nın ABD’deki tüm varlıklarının dondurulmasının hırsızlık olduğunu belirten Rus vekil Slutskiy, Washington’un kendini güvenilmez partner olarak gösterdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezüella’nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesini imzalamasını değerlendiren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Sputnik’e açıklamasında, "Trump’ın bu kararı, haydutluk ve hırsızlık. Washington bu şekilde kendini, uydurma bahanelerle basit soygunculukla uğraşan son derece güvenilmez partner olarak gösteriyor. Bu tür eylemler açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı" dedi.

ABD’nin, 'ekonomik terör' yöntemlerine başvurarak bağımsız ülkenin iç işlerine karışmaya ve Venezüella'da iktidarı değiştirme amacıyla baskı yapmaya devam ettiğini dile getiren Slutskiy, "(Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro, tek meşru ve yasalara uygun seçilen devlet başkanı olarak kalıyor. Herhangi bir ülkede iktidar değişikliği medeni ve seçim yolu ile yapılmalı. Venezüella halkına, Washington’un eğitip hayır duasını verdiği sahtekar (Juan) Guaido’yu dayatarak bu iş yapılmaz” ifadelerini kullandı.