Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'vizesiz seyahat' duyurusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, vizesiz seyahat uygulamasının hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler için yarından (07.08.2019) itibaren başlayacağını duyurdu.
⚡️❗️Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HUSUSI/HIZMET PASAPORT sahip olan kişiler ve ulusarası çalışan TIR şöförleri 07/08/2019 tarihinden itibaren Rusya Federasyonuna giriş yaptiktan sonra 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilirler. pic.twitter.com/q5hw2AybEm— Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) August 6, 2019
30 GÜN SÜREYLE VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEKLER
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