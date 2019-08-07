Japon Büyükelçi, Güney Kuriller'deki ihlaller sebebiyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Rusya, Kuril Adaları'ndaki ihlaller sebebiyle Japonya'nın Moskova Büyükelçisi Kodzuki'ye protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer buldu:

"Japonya’nın Rusya Büyükelçisi Kodzuki, 6 Ağustos günü Rusya Dışişleri Bakanlığı’na davet edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Tokyo’nun, Rusya’nın kendi egemen topraklarındaki eylemleriyle ilgili 'protestolarının' kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Güney Kuril Adaları’nın, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarına göre meşru olarak Rusya’nın egemen toprakları olduğu vurgulandı. Rusya yönetimi temsilcilerinin Sahalin Bölgesi’nin bu kısmını ziyaret etmesi ve orada sosyoekonomik ve savunma amaçlı olanlar dahil farklı etkinliklerin düzenlenmesi ile ilgili resmi Tokyo’nun yaptığı yorumların, Rusya'nın iç işlerine müdahaleye yakın olduğu vurgulandı."

Aynı zamanda Kodzuki’ye, "Adalar ile vizesiz değişim programına katılan Japon vatandaşlarının güney Kuril Adaları’nda yaptığı ihlaller ile ilgili kararlı protesto" notası verildi. Vizesiz değişim programı için grup oluşturma sürecine iyi niyetle yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

Japonya Büyükelçisi Kodzuki’nin, "aldığı uyarı hakkında Tokyo’yu bilgilendirme sözü" verdiği kaydedildi.