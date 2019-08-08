Kırım: Erdoğan’ın yarımadayla ilgili açıklamaları Ukrayna ile flörtleşildiğini gösteriyor

Kırım Cumhuriyeti’nin Devlet Konseyi milletvekili Vladislav Ganjara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımadıkları yönündeki sözlerinin hayal kırıklığına uğrattığını ve Ukrayna ile ‘flörtleşildiğini’ gözler önüne serdiğini söyledi.

Erdoğan’ın, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır” sözleri ile ilgili Sputnik’e konuşan Ganjara, “Erdoğan’ın sözlerinde çifte standart politikasını ilk kez görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA, RUSYA’NIN STRATEJİK PARTNERİ GİBİ DAVRANACAKSA BUNU ANLAMALI’

“Ankara, Moskova’nın stratejik partneri gibi davranacaksa Kırım’ın Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu anlaması gerek” diyen Ganjara şunları vurguladı: “Erdoğan’ın fiili olarak Kırım’ın Rusya’nın olduğunu anladığından eminim. Rusya-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için geriye yalnızca bunu halka açık biçimde kabul etmesi kalıyor.”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Erdoğan, "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" demişti.