Rusya’da Apple’a haksız rekabet nedeniyle soruşturma açıldı

Rusya Tekel Önleyici Kurumu, Kaspersky Lab’ın şikayetinin ardından Apple’a soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada Kaspersky Lab’a ait ‘Safe Kids’ uygulamasının yeni versiyonunun Apple işletim sisteminde neden çalışmadığını araştırıldığı belirtildi.

Apple sisteminde Rusya yapımı uygulamanın fonksiyonlarında önemli ölçüde bir kayıp görüldüğü kaydedilen açıklamada Apple’ın kendi uygulaması olan Screen Time’ın, Kaspersky’ınki ile benzer fonksiyonlara sahip yeni bir versiyonunu çıkardığına dikkat çekildi.