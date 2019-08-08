Rusya'nın kuzeyinde test alanında patlama: İki ölü

Rusya’nın kuzeyindeki Arhangelsk bölgesinde yer alan bir test alanında, bir roket motoru sisteminde patlama meydana geldi. Yedi kişi yaralandı, iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Arhangelsk’teki bir test alanında sıvı ile çalışan bir roket motoru sisteminde meydana gelen patlama nedeniyle bakanlığın altı çalışanı ile bir geliştiricinin yaralandığını, iki uzmanınsa hayatını kaybettiğini söyledi.

‘RADYASYON SIZINTISI YOK’

Bunun yanında Rus savunma yetkilileri söz konusu patlama nedeniyle atmosfere tehlikeli madde salınımı olmadığını, radyasyonun normal seviyelerde olduğunu kaydetti.

Patlamanın gerçekleştiği alana en yakın olan hastaneden doktokların yer aldığı bir ekibin helikopterlerle test alanına götürüldüğü de gelen bilgiler arasında.