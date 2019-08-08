Militanlardan Rus Hmeymim Hava Üssü'ne yeni saldırı girişimi: 2 sivil öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Suriye'deki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırdığını, üs yakınındaki bir yerleşime isabet roketlerin 2 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre militanlar, TSİ 16:03'te üsse 4 roket fırlattı. Roketler, Hmeymim'in kuzeydoğusunda 2 kilometre mesafedeki bir yerleşime isabet etti.

Suriye güvenlik güçlerinden alınan bilgiyi aktaran Savunma Bakanlığı, roketlerin düşmesi sonucu 2 sivil öldüğünü, 4'ünün de yaralandığını bildirdi.

Saldırı sonucunda üste herhangi bir zarar meydana gelmedi ve Rus askerleri yara almadı.

Militanlar, son olarak 5 Ağustos'ta Hmeymim'e saldırmıştı.