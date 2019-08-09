Rusya: Karadeniz’e giren ABD gemisi takibe alındı

Açıklamada, “Karadeniz Filosu, 8 Ağustos 2019 tarihinde Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USS Porter destroyerini takibe aldı” dendi.

Doğrudan takibi, Karadeniz Filosu’na bağlı Smetliviy devriye gemisinin yürüteceği kaydedildi.

ABD 6. Filosu, USS Porter destroyerinin Karadeniz’e girdiğini duyurmuştu. ABD 6. Filosu Komutanı Lisa Franchetti, “Karadeniz’de, müttefiklerimiz ve partnerlerimizle yaptığımız operasyonlar, bölge istikrarı için gereken sağlam ilişkilere destek veriyor” diye açıkladı.

Bu, ABD gemilerinin 2019’da Karadeniz’e yaptığı altıncı giriş oldu.