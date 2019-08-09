Rus Dışişleri'nden Moskovalıları hükümet karşıtı protestolara katılmaya çağıran Deutsche Welle'ye uyarı

Alman Deutsche Welle'nin Ruslara Moskova'daki hükümet karşıtı izinsiz gösterilere katılma çağrısı yaparak iç işlerine müdahale ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu tür çağrıların tekrarlanması halinde ulusal yasalar çerçevesinde Alman medya kuruluşuna ilişkin önlemler alınacağını vurguladı.

Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre bakanlık yetkilileri, Almanya'nın Rusya Geçici Maslahatgüzarı Beate Gzeski ile yaptıkları görüşmede Moskova sakinlerini sosyal medya üzerinden izinsiz gösterilere çağıran Deutsche Welle'nin eylemlerinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Medya kuruluşlarının bu tür adımlarının gazetecilik etiğiyle bağdaşmadığını ve Rusya'nın iç işlerine müdahele girişimi olduğunu belirten Rus yetkililer, bunun tekrarlanması halinde Rusya'nın ulusal yasalar çerçevesinde yanıt verme hakkını saklı tuttuğunun altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman devleti tarafından finanse edilen Deutsche Welle'nin Ruslara çağrıda bulunarak Moskova'daki protestoları gazetecilik etiğine aykırı şekilde aktardığını söylemişti.