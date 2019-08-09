Gatilov: Suriye anayasa komitesinin Eylül'de toplanmasını umuyoruz

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Gatilov, anayasa komisyonuyla ilgili sorunun çözüldüğünü ve bir sonraki adımın komitenin kuruluşun BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen tarafından ilan edilmesi olacağını belirterek, bunun eylül ayında gerçekleşmesini umduklarını ifade etti.

Rus diplomasininin komitenin kurulması önündeki sorunların çözümü için aktif çaba sergilediğini kaydeden Gatilov, "Temsilcilerimiz, komite kurma çalışmalarının tamamlanması için Ankara ve Şam'ı ziyaret etti, bir dizi görüşme yapıldı" diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü konuşmasında Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla anayasa komitesinin kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiklerini belirterek "Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz" demişti.

Anayasa komitesinin, Suriye'de birliğin sağlanmasına yönelik siyasi reformların ve yeni seçimlerin yapılması ve yaklaşık 8 buçuk yıldır devam eden çatışmaların sona ermesi açısından çok büyük önem taşıdığı düşünülüyor.