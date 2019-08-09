Rus kozmonotlar ne kadar para kazanıyor?

Rus uzay ajansı Roscosmos’tan İzvestiya’ya yapılan açıklamada Rus kozmonotların maaşlarının NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Hava Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) ve Kanada Uzay Ajansı’ndan (CSA) astronotlarınki ile kıyaslanabilir düzeyde olduğu belirtildi.

Roscosmos’un basın dairesinden bir kaynağın İzvestiya’ya yaptığı açıklamaya göre, Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nde kozmonotlar tam zamanlı olarak çalışıyor ve maaşları Rusya Kozmonotlara Yönelik Maddi Destek Düzenlemesi çerçevesinde veriliyor. Kişisel verilerin gizliliği kanunu kapsamında maaşlarla ilgili net rakamlar verilmese de düzenleme ile kozmonot adaylarının 60.9 bin ruble (5112 TL), kozmonotlara 63.8 bin ruble (5360 TL), kozmonot eğitmenine ise 88.45 ruble verilmesi (7500 TL) öngörülüyor.

Diğer yandan kaydadeğer ölçüde ek ücretler de bulunuyor. Görevlerini başarılı ile yerine getiren kozmonot adayları, kozmonotlar ve eğitmenler her ay maaşlarının yüzde 25’i kadar ek ücret alabiliyor. Yılsonu sonuçlarına göre de bir maaş daha ek ücret sunulabiliyor.

Uzaya giden kozmonotların aylık maaşı ise 69600 rubleye kadar çıkabiliyor. Ayrıca uzay görevi için ek ödül veriliyor. Ne kadar olduğu açıklanmayan bu ödülün miktarı uzay uçuşunun zorluk ve uzunluk derecesine göre değişiyor. Kozmonotlar uzaya ne kadar fazla uçarsa aldığı maaş da o kadar artıyor. Bir eğitmen ve kozmonot bir uçuş için emekli oluncaya kadar her ay maaşlarının yüzde 55’i, iki uçuş için yüzde 75’i, üç ve daha fazlası için yüzde 120’si kadar ek ücret alabiliyor.

Ek ücret miktarı görev süresine göre de değişiyor. 2-5 yıl çalışma için yüzde 10, 5-10 yıl için yüzde 15, 10-15 yıl için yüzde 20, 15-20 yıl için yüzde 25, 20-25 yıl için yüzde 30, 25 yıl üstü için yüzde 40 oranında ek ücret veriliyor.

Adaylar ve bilim doktorları ise her ay sırasıyla maaşlarının yüzde 15 ve yüzde 25’i kadar ek ücret alabiliyor. Halihazırda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Aleksandr Skvortsov ve Aleksey Ovçinin dahil 25 kozmonot bulunuyor. 8 kozmonot adayı da hazırlıklardan geçiyor.

Kozmonot Eğitim Merkezi Başkan Danışmanı Sergey Zaletin nisan ayında İzvestiya’ya kozmonotların aylık maaşının ortalama 170 bin rubleye (14250 TL) ulaştığını söylemişti. Zaletin’e göre, göreve yeni başlayan bir kozmonot 110 bin ruble (9300 TL) alıyor. 2-3 yıl uçuş süresini tamamlamış kozmonotların aldığı ücret ise 300 bin rubleye (25150 TL) kadar çıkıyor.