Zaharova: Batı medyasının Rusya'nın iç işlerine müdahalesini önlemek için gereken önlemleri alacağız

Zaharova, "Hiç şüphesiz, ABD'li diplomatlar ile Amerikan ve Alman medyasının kendi birincil görevlerini yerine getirmeleri, ülkelerinin resmi makamları tarafından Rusya'nın iç işlerine müdahale amacıyla kullanılmamaları için gereken tüm önlemleri alacağız" dedi.
Rusya'nın bu eylemlere yanıt vermeye başladığını ve Batılı meslektaşların uzun süredir yaptığı gibi söz konusu medya kuruluşlarını ve gazetecileri somut örnekler sunarak kamuoyuna duyurduklarını anlatann Zaharova, Rusya'nın Batı'nın aksine somut verilerle hareket ettiğini vurguladı.
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