Zaharova: Batı medyasının Rusya'nın iç işlerine müdahalesini önlemek için gereken önlemleri alacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı medya kuruluşlarının Rusya'nın iç işlerine müdahale etmesini engellemek için her türlü önemi alacaklarını söyledi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği ile Amerikan ve Alman medyasının Moskova'daki muhalif gösterileri aktarırken Rusya'nın iç işlerine müdahale ettiğine ifade etti.

Zaharova, "Hiç şüphesiz, ABD'li diplomatlar ile Amerikan ve Alman medyasının kendi birincil görevlerini yerine getirmeleri, ülkelerinin resmi makamları tarafından Rusya'nın iç işlerine müdahale amacıyla kullanılmamaları için gereken tüm önlemleri alacağız" dedi.

Rusya'nın bu eylemlere yanıt vermeye başladığını ve Batılı meslektaşların uzun süredir yaptığı gibi söz konusu medya kuruluşlarını ve gazetecileri somut örnekler sunarak kamuoyuna duyurduklarını anlatann Zaharova, Rusya'nın Batı'nın aksine somut verilerle hareket ettiğini vurguladı.