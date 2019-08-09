Kalaşnikov, taksi ve car-sharing için elektromobil geliştirdi

Yeni otomobil, taksi sektörü için geliştirilen en yeni modellerin sergilendiği ‘Taksi’ Uluslararası Avrasya Forumu’nda tanıtıldı.

Rostec’in açıklamasında, “Araba, çok büyük alana sahip tesisler ve car-sharing şirketleri için geliştirildi” dendi.

UV-4 adını alan elektromobilin en üst düzeyde hareket konforuna sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca kazada alev alma ve patlama riskinin de en düşük seviyede olduğu ifade edilen aracın kullanımı kolay ve minimum bakım gerektirdiği kaydedildi. 50 kilovata varan güce sahip elektromobil, saatte en fazla 80 km hız yapıyor ve tek şarjla 150 km geçiyor. Ağırlığı 650 kg olan UV-4’ün uzunluğu 3.4, genişliği 1.5, yüksekliği de 1.7 metre.

© Sputnik / Aleksey Kudenko Kalaşnikov'dan OVUM elektrikli otomobili

Kalaşnikov şirketinin daha önce Army-2019 forumunda, yeni nesil OVUM elektromobili sunduğu belirtildi.