Gatilov'dan güvenli bölge açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı

Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda vardığı mutabakatı değerlendiren Rusya'nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Moskova yönetiminin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu söyledi. Gatilov'a mevcut gerçeklikler ve Türkiye'nin endişeleri de göz önünde bulundurulmalı.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Gatilov, Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan müzakereler sonucunda varılan güvenli bölge mutabakatı hakkında konuştu.

Gatilov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, güvenli bölge meselesinin çok zor bir mesele olduğunun altını çizdi.

Rus diplomat, "Güvenli bölge meselesi son derece hassas. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yanayız ve Suriye hükümetinin ülke topraklarının tamamını kontrol etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak sahadaki gerçeklikleri, ABD'nin rolünü, Türkiye'nin rolünü, Türkiye'nin endişeleri de göz önünde bulundurulmalı. Kürt faktörünü de dikkate almamız gerekir. Elbette istikrardan yanayız ancak en nihayetinde Suriye hükümeti tüm toprakları yeniden kontrolü altına almalı" ifadelerini kullandı.

ABD'li ve Türk yetkililer Ankara'da 3 gün süren müzakerelerin sonunda konuyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı belirtilmişti.

Türkiye bölgede en fazla yetkiye sahip taraf olmak istiyor. ABD ise bunu kabul etmeye yanaşmıyor.

Güvenli bölgeyi Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik aleni bir saldırı olarak gören Şam yönetimi, Ankara ve Washington arasındaki mutabakata kesin bir dille karşı çıkıyor.