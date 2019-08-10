Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte füze motor denemesi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Rosatom'un basın servisinden yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yaralanan 3 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.
Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmişti.
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