Rusya’nın başkenti Moskova’da izinli gösteri düzenleniyor: Katılımcı sayısı 15 bin

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Saharov Caddesi’nde Moskova Kent Meclisi seçimlerine bağımsız adayların alınmasına yönelik izinli bir gösteri düzenleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, eylemde yaklaşık 7 bin kişi yer alıyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Moskova’daki Saharov Caddesi’ndeki eylemle ilgili “15:00 itibariyle katılımcı sayısı 15 bin kişi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, polis ve Rusya Ulusal Muhafızları eylem sırasında güvenliği sağlıyor.

Saat 14:00 itibariyle de eylem alanında 7 bin kişinin bulunduğu aktarılmıştı.

Moskova Belediyesi daha önce Saharov Caddesi’nde 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde 100 bin kişinin katılması beklenen iki eylem gerçekleştirilmesine izin vermişti. Eylem için izin isteyenler arasında Moskova Kent Meclisi seçimlerine kaydı yapılmayan muhalif Yelena Rusakova ve Denis Şenderoviç’in yanı sıra kaydı alınan Dmitriy Kloçkov gibi isimler yer alıyor. Daha sonra ise organizatörlerin 11 Ağustos’taki mitingin yapılmasından vazgeçtikleri belirtilmişti.

Moskova yetkilileri ise eylem sırasında gerçekleşebilecek provokasyonlar ve kural ihlallerinin cezai sorumluluğu da beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi üyeleri de vatandaşları protestolara karşı dikkatli olmalarını söylemişti.

Eylemin organizatörlerinin amacı ise Moskova Kent Meclisi seçimlerine bağımsız adayların da alınması.