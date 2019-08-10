Rusya İçişleri: Moskova’daki protestoda 136 kişi gözaltına alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki Saharov Caddesi’nde Kent Meclisi seçimlerine bağımsız adayların alınmasına yönelik düzenlenen izinli gösterinin ardından başlayan izinsiz yürüyüşe katılan 136 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Moskova’nın merkezinde düzenlenen izinsiz gösteride çeşitli yasa ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle 136 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığına göre Saharov Caddesi’nde yapılan izinli gösterinin bazı katılımcıları izinsiz yürüyüş çağrısında bulunup Staraya Ploşad (Eski Meydan) yönünde yürümeye başladıktan sonra kolluk kuvvetleri, Kitay-Gorod metrosunun etrafındaki bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Daha önce İçişleri Bakanlığı başkent idaresinden yetkililer, miting organizatörleri tarafından eylem sırasında gerçekleşebilecek provokasyonlar ve kural ihlalleri olabileceğine dair bilgi geldiğini bildirmişti.

Moskova Belediyesi daha önce Saharov Caddesi’nde 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde 100’er bin kişinin katılması beklenen iki eylem gerçekleştirilmesine izin vermişti. Eylem için izin isteyenler arasında Moskova Kent Meclisi seçimlerine kaydı yapılmayan muhalif Yelena Rusakova ve Denis Şenderoviç’in yanı sıra kaydı alınan Dmitriy Kloçkov gibi isimler yer alıyor. Daha sonra ise organizatörlerin 11 Ağustos’taki mitingin yapılmasından vazgeçtikleri belirtilmişti.

Sosyal ağlarda ve medyada bugünkü mitingden sonra ‘barışçıl gezi’ çağrıları yapılmaya başladığı için Rusya Soruşturma Komitesi, eylem sırasında gerçekleşebilecek provokasyonlar ve kural ihlallerinin cezai sorumluluğu da beraberinde getireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi üyeleri de vatandaşları protestolara karşı dikkatli olmaları, provokasyona gelmemeleri ve izinsiz gösterilere katılmaktan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.