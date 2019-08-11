Putin, Rusya’daki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı: Ülkeye yaptıkları katkılar çok değerli

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Rusya’daki Müslümanların büyüklerinden kendilerine kalan bu geleneği korumalarının ‘mutluluk verici’ olduğunu belirten Rus lider, Müslümanların ülkeye yaptıkları katkıların ‘değerli olduğunu’ söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kremlin tarafından yayınlanan Kurban Bayramı kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı: “Hac döneminin sona erdiğinin işareti olan bu İslam bayramı, insanları bir araya getirmeye, ayrıca sevgi, iyilik ve merhamet değerlerini güçlendirmeye yarıyor. Rusya’daki Müslümanların da babalarından ve dedelerinden kendilerine kalan bu kültürel ve manevi mirası el üstünde tutmaları ve genç kuşakları da bu yönde eğitmeleri mutluluk verici.”

Ayrıca tebrik mesajında Rusya’daki Müslüman toplumunun birçok iyi iş ve girişime imza attığını kaydeden Rus lider, ülkedeki Müslüman kurumların devlet ve halk kurumları ile verimli bir işbirliği yürütülmesi ve dinlerarası diyaloğun desteklenmesine sunduğu katkının çok değerli olduğunu belirtti.