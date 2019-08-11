Tesla’nın elektirikli otomobillerinden biri Moskova otobanında alev aldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Tesla marka elektrikli bir otomobil, otobanda duran bir çekici araca çarpıp bir anda alev aldı. Alevler otomobilden geriye iskeletinden başka bir şey bırakmadı, ancak aracın içindekiler kazadan yaralı olarak kurtulabildi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’te yayınlanan görüntülerde, Moskova’da MKAD ismiyle bilinen otobanda yol kenarında durmuş Tesla marka bir otomobilin alevler ve siyah bir dumanla sarılmış olduğu görülüyor. Ardından birkaç saniye içerisinde iki küçük patlama meydana geldiği dikkat çekiyor.

Here is the video pic.twitter.com/JhtTwYl41J — Paul Smith (@GreatPaulSmith) August 10, 2019

​Rossiya 24’ün aktardığına göre otomobilin 41 yaşındaki sürücüsü Aleksey Tretyakov ve çocukları, aracı tamamen alevler sarmadan önce araçtan yaralı olarak kaçabildi.

Görüntülerden söz konusu otomobilin Tesla’nın hangi modeli olduğunu söylemekse mümkün değil. Zira alevler söndürüldükten sonra geriye sadece otomobilin metal iskeleti kalıyor.

Момент аварии с Tesla на МКАД попал на видео:https://t.co/WLFgsoA68z pic.twitter.com/8Fi3cUuF4X — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 10, 2019

​Tesla otomobilleri karıştıkları trafik kazaları nedeniyle hala güvenlik endişelerinin merkezinde yer alıyor. Tesla yöneticileriyse 3. seri model otomobillerinde diğerlerindeki güvenlik sorunlarının önüne geçildiği konusunda ısrarcı.