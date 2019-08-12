Rusya’nın en güzel evli kadını seçildi

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Mrs. Russia 2019’ yarışmasında tacın sahibi Gelencik’ten Yekaterina Nişanova oldu. 33 yaşındaki Nişanova’nın mutlu bir evliliği ve iki oğlu var.
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
Yarışmada ikinci olan isim Samara’dan Anna Mitrofanova, üçüncü isim ise İrkutsk’tan Vlada Brem oldu.
Her yıl düzenlenen ‘Mrs. Russia’ yarışmasında 22-43 yaşlar arasındaki güzeller birbirleri ile yarışıyor. Yarışmaya katılım koşulu ise resmi olarak evli ve en az bir çocuklu olmak.
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