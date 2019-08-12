Rusya’nın en güzel evli kadını seçildi

Rusya’da düzenlenen ve evli kadınlara yönelik ‘Mrs. Russia 2019’ güzellik yarışmasının birincisi Gelencik’ten 33 yaşındaki Yekaterina Nişanova oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Mrs. Russia 2019’ yarışmasında tacın sahibi Gelencik’ten Yekaterina Nişanova oldu. 33 yaşındaki Nişanova’nın mutlu bir evliliği ve iki oğlu var.

Yarışmada ikinci olan isim Samara’dan Anna Mitrofanova, üçüncü isim ise İrkutsk’tan Vlada Brem oldu.

Her yıl düzenlenen ‘Mrs. Russia’ yarışmasında 22-43 yaşlar arasındaki güzeller birbirleri ile yarışıyor. Yarışmaya katılım koşulu ise resmi olarak evli ve en az bir çocuklu olmak.