Rusya’daki mühimmat deposu patlamasındaki yaralı sayısı 33’e çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Açinsk’teki askeri birime ait mühimmat deposundaki yangının ardından deponun bulunduğu bölgedeki mühimmatların patlaması neticesinde yaralı sayısı 33 kişiye yükseldi. Yaralı sayısı dün ise 31 olarak kaydedilmişti.

Açinsk’teki mühimmat deposunda yaşanan ilk patlamanın neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmişti, 15 yaralıdan 6’sı hastaneye kaldırılmıştı. Patlama neticesinde acil durum ilan edilmiş ve 16 bin bölge sakini tahliye edilmişti, bir gün sonra, yani 6 Ağustos’ta da yangın söndürülmüştü. 9 Ağustos’ta yaşanan yeni patlama sonucunda da 18 kişi yaralanmış ve 7’si hastaneye kaldırılmıştı. Şu anda 3 kişi Açinsk’te 5 kişi Krasnoyarsk’taki bir hastanede tutuluyor.

Rusya Merkezi Askeri Birimi basın dairesinden, daha sonraki patlamanın yıldırımdan koruma sisteminin zarar gördüğü depodaki mühimmat dolu raflara yıldırım düşmesi sonucunda gerçekleştiği açıklaması gelmişti.