Rosatom Başkanı: Arhangelsk’te ölen görevliler özel, yeni bir teçhizatı test ediyordu

Patlamada ölenlere yönelik düzenlenen veda töreninde konuşan Lihaçev “Son ana kadar görevlerine adanmıştılar ve gerçek birer kahraman gibi gittiler. Böyle insanlar ülkemizin, nükleer sektörünün gururudur. Onlar için en iyi hatıra, yeni silahlar üzerinde çalışmaya devam etmemiz olacaktır” dedi.

Ölenlerin isimleri ve yaptıklarının sektör tarihine geçeceğini kaydeden Lihaçev, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay sırasında yaralanan görevlilerin hastanede tedavi altında olduğunu belirten Lihaçev, en yakın zamanda ilemeleri dileğinde bulundu.

DEVLET NİŞANI VERİLDİ

Rosatom Gözlem Komitesi Başkanı Sergey Kriyenko ise törende ölenlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı ile devlet nişanı verildiğini söyledi.

Görevlilerin test yapma riskini göze aldıklarını belirten Kriyenko “Ne yazık ki önceden ne kadar hesaplama yapsanız da ne kadar hazırlansanız da riski yüzde 100 ortadan kaldırmak mümkün değil” dedi.

Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Rosatom, füze motor denemesi esnasında meydana geldiğini belirtmişti.