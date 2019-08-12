Moskova mahkemesinden, Suriye’deki Rus pilotun ölümünden sorumlu 2 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı

Moskova'daki Basmannıy Mahkemesi’nin TSK’nın 2015’te düşürdüğü Rus Su-24 uçağının pilotu Oleg Peşkov’un ölümünde dahli olan iki Suriye vatandaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardığı bildirildi.

Basmannıy Mahkemesi’nin sözcüsü Yunona Tsareva, soruşturma makamının, pilot Oleg Peşkov’un ölümünde dahli olan iki Suriyeli hakkında tutuklama kararı verilmesi ile ilgili talebinin karşılanarak bu kişiler hakkında gıyabi tutuklama kararının çıkarıldığını belirtti.

Tsareva, “Basmannıy Mahkemesi, soruşturma makamının Muhammed Nauraz ve Yusef Şeref Buzuglyan hakkında tutuklama kararı verilmesi ile ilgili talebini karşıladı” diye konuştu.

İki Suriyeli ile ilgili başlangıçta verilen iki aylık tutuklama süresinin bu kişilerin sınır dışı edildiği ya da gözaltına alındığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceği anlaşıldı.

Rus pilot Oleg Peşkov ve Rus deniz piyadesi Aleksandr Pozıniç’in 24 Kasım 2015’te yasadışı silahlı grupların üyeleri tarafından öldürülmesi ve Su-24’ün ikinci pilotu Konstantin Murahtin’i öldürmeye teşebbüsünde bulunulmasıyla ilgili yürütülen dava kapsamında, geçtiğimiz yılın kasım ayında, dokuz Suriye vatandaşı için gıyabi tutuklama kararı verilmişti. Daha sonra mahkeme, Peşkov’un ölümünde dahli olduğu tespit edilen daha iki Suriye vatandaşı hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kırmızı bültenle aranan bu kişiler henüz gözaltına alınmadı.

Peşkov, Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla TSK tarafından 24 Kasım 2015'te düşürülen Su-24 uçağının birinci pilotuydu.