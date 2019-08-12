Rusya Başbakanı Medvedev, Türkmenisan liderinin hediye ettiği yavru köpeği gösterdi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, geçen mayıs ayında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un hediye ettiği Alabay cinsi benekli köpek yavrusunun Ayk ismini aldığını ve Moskova Bölgesi’ndeki rezidansında yaşadığını belirtti.

Medvedev, Moskova Bölgesi Odintsovo ilçesindeki Gorki-9 rezidansında köpek yavrusuyla gezdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Rusya Başbakanı, “Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un hediyesini merak eden herkese. Bu Ayk. Dördüncü ayında. Gorka’ya alışıyor” diye yazdı.

Medvedev, önümüzdeki Pazar günü, Hazar Ekonomik Forumu’na katılmak üzere Türkmenistan’a gidecek. Bu ziyaret sırasında Berdimuhammedov ile bir araya gelinmesi planlanıyor.

Rusya Başbakanı Medvedev, Türkmenisan liderinin hediye ettiği Alabay cinsi yavru köpekle videosunu paylaştıhttps://t.co/mZbU8MCJkr pic.twitter.com/rM5zGoKjg3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 12, 2019

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