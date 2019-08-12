Rusya'da 'nükleer kıyamet' tankı bulundu

Habere göre 80’li yıllarda başlanarak sadece 5 adet üretilen bu tanka, ‘en ağır limuzin’ de deniyordu, zira bu araçlar SSCB’nin siyasi ve askeri üst düzey yöneticileri tarafından olası bir nükleer savaş durumunda kullanılmak üzere geliştirilmişti.
6 yolcu alacak şekilde tasarlanan bu tankların kitle imha silahlarına karşı güvenli bir koruması bulunduğu için ağırlıkları 42 tondu.
It's good to know that at least one VZTS Ladoga,— Artem Beliakov (@skylancer7441) August 10, 2019
T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)
still exists, tho somewhat battered
more pics https://t.co/tEQftS76jg https://t.co/5NV6L9cazw pic.twitter.com/EBu6lP8ckL
Leningradlı tasarımcılar tankı güçlü bir filtreleme-havalandırma ünitesi, ek hava tüpleri ve klima sistemiyle donatmıştı. İçleri oldukça konforlu olan Ladoga tanklarında ayrıca o dönemin en modern iletişim ve gözlem sistemleri, televizyon kameraları ve dış ortam kontrol cihazları bulunuyordu.
Ladoga’lar otoyolda 70 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor ve tek depoyla 350 kilometre mesafe kat edebiliyordu.
Ladoga tankı 1986 yılında Çernobil’de arazi keşif çalışmalarında test edildi. Daha sonra bu testlerden edinilen deneyim, uzmanlar tarafından daha modern tankların geliştirilmesi için kullanıldı.
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